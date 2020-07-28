«Все равно красивая»: Михалкова показала, как выглядит до появления на съемочной площадке

Большинство телезрителей привыкло видеть бывшую актрису «Уральских пельменей» Юлию Михалкову «при полном параде». Однако не трудно догадаться, что прежде чем появиться на сцене перед камерами, со звездой работает целая армия специалистов – парикмахеры, визажисты, стилисты…

Как это выглядит, артистка показала в личном блоге, выложив редкое фото из гримерной. На снимке видно, что только над одной прической Юлии трудится как минимум двое человек.

«Есть поговорка: семь раз отмерь, один — отрежь. У актера на съемках кино или сериала поговорка другая: «Семь раз волосы уложи, семь раз на грим сходи, семь раз костюм примерь, семь раз текст повтори (а лучше семьдесят семь), семь раз кофе выпей и только пото-о-о-ом — один раз снимись!» В общем, 57 минут готовишься, три минут снимаешься», — рассказала любимица публики.