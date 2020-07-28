«Мамино чудо»: Лиза Галкина в розовом сарафане станцевала с братиком под аккомпанемент мамы

Автором домашнего видеоролика с участием шестилетних двойняшек выступил Максим Галкин. Шоумен подметил, что его супруга сыграла на пианино для детей.

На одной из фан-страничек Лизы Галкиной появился архивный видеоролик, который ранее в своем личном профиле публиковал муж Примадонны отечественной эстрады. Он же выступил в качестве автора этих домашних кадров с участием шестилетних двойняшек. Максим Галкин подтвердил, что его возлюбленная сыграла на пианино для малышей, а они в свою очередь устроили импровизированное представление. Перед объективом камеры дочка Аллы Борисовны предстала в ярко розовом сарафане и белых контрастных сандалиях, подчеркнув свой летний загар. Компанию сестренке на видео составил ее братик Гарри.

Лиза станцевала в их загородном особняке, продемонстрировав собственную хореографию. Не смог усидеть на месте и сынишка Максима Галкина. Шоумен не скрывает, что их с Аллой Борисовной дети растут очень любознательными и творческими. К слову, супруга композитора и певца Игоря Николаева — Юлия Проскурякова и вовсе предлагала мужу Примадонны привести двойняшек на съемки программы «Лучше всех!» на Первом канале.

Стоит отметить, что Лиза и Гарри абсолютно не стесняются публики. Еще в прошлом году на юбилейном концерте Аллы Пугачевой малыши поднялись на сцену вместе с Никитой Пресняковым, Дени Байсаровым, Кристиной Орбакайте и Клавдией Земцовой для того, чтобы поддержать свою именитую маму. Малышей не смутил ни свет софитов, ни многотысячные поклонники певицы в зале Кремлевского дворца.