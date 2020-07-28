«Подо все подойдет»: Брухунова похвасталась новым клатчем

31-летняя пятая жена 74-летнего артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова регулярно пополняет гардероб обновками. Девушка обожает шопинг и обычно делает покупки онлайн. На этот раз Брухунова снова приобрела сумочку. И похвасталась ею перед своими фолловерами в Instagram.

Она распаковала полученный заказ, и в нем оказался клатч трендовой формы — «пельмешек» в стиле модели The Pouch бренда Bottega Veneta.

«Карамелька цвета слоновой кости. Такой нейтральный! Подо все луки подойдет летние», — показала в stories модница. И открыла его, чтобы показать содержимое: «Смотрите, какой подклад! Здесь длинная ручка, очень важно! Смотрите какая красота!»

Не сдерживая эмоций, девушка крутила покупку перед камерой. Очевидно, что приобретением она осталась довольна.

К слову, у Брухуновой множество самых разных сумочек как люксовых брендов, так и отечественных производителей. И жена Петросяна признается, что любит всю свою коллекцию аксессуаров.