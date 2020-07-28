«Алла совсем девчонка»: Лиза Галкина в модных джинсах и свитшоте позировала на семейном снимке

Сама Примадонна на фото с семьей появилась с молодежной кепкой на голове.

Шестилетняя Лиза Галкина в модных джинсах и свитшоте появилась на семейном снимке с отцом, матерью и братом. Маленькая наследница знаменитой четы обожает наряжаться. В гардеробе девчонки есть самые актуальные вещи, которые должна иметь каждая модница. Периодически, когда семья собирается вместе, Лиза организует импровизированное дефиле для присутствующих, дабы продемонстрировать прелесть каждой вещи.

Так, во время одного из таких мероприятий и был сделан снимок. В кадре Лиза появилась в джинсах из темного денима и нежном розовом свитшоте. Своим внешним видом Галкина осталась довольна, потому что широко улыбалась, прижимаясь к папе и маме. Восхитительно выглядела в кадре и Примадонна: черная кепка на голове и выстаренные джинсы делали артистку визуально моложе — что и подметили преданные поклонники.

«Алла совсем девчонка в этой кепке», «Лизочек чудо», «То ли у Лизы вкус от мамы, то ли у мамы от Лизы», «Лиза — вкусняша, маленькая куколка», «Счастья звездной семье», «Образцовые!», «Гарри — чудо! Маленький модник!» — расхвалили детей и их родителей фолловеры в комментариях.