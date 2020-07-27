«От кого букетик?»: Ирина Дубцова вернулась с дня рождения рыжего «Иванушки» с охапкой роз

38-летняя певица и автор песен Ирина Дубцова вернулась с дня рождения Андрея Григорьева-Апполонова с букетом цветов. Вот уже долгое время о личной жизни артистки ничего не известно: в сентябре 2019 года Дубцова заявила, что влюблена, но имя нового мужчины назвать отказалась. Не упомянула Ирина и о свадьбе, подметив, что ее чувства к избраннику только зарождаются.

Спустя сутки после участия в столичном выпускном, Ирина отправилась на юбилей рыжего «Иванушки» в белоснежном костюме. Артистка зажигала в зале вместе с коллегами, пока Григорьев-Апполонов пел, а затем подошла поздравить доброго друга лично. Чтобы сказать «рыжему» важные слова, Дубцовой пришлось выждать очередь из других гостей.

Поутру Дубцова поделилась сюрпризом — пышным букетом чайных роз. Фото цветов Ирина выложила в stories, чтобы поделиться своей радостью. Все, что сейчас волнует ее поклонников — кто стал тем таинственным дарителем, заставившим Дубцову улыбаться. «От кого букетик?», «Вот это цветочки! Зависть!», «Вы восхитительны, и цветы эти заслужили!» — подметили они.