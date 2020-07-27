«Он всегда был при деле»: Бородина рассекретила заработок мужа спустя пять лет брака

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина спустя пять лет официального брака раскрыла секрет, чем зарабатывает ее супруг Курбан Омаров. Подписчики регулярно задают знаменитости вопрос, чем занимается ее благоверный, в то время как она сама ведет телестройку, снимается в различных проектах и ведет рекламу. Особо злые языки и вовсе поговаривали, что Бородина даже на отдыхе в Сочи оплачивала счет за себя и за мужа.

В понедельник, 27 июля, Бородина рассекретила-таки заработок Курбана. Как выяснилось, мужчина имеет неплохие поступления с личного микроблога в Instagram. Кроме того, Омаров занимается инвестициями, получает предложения по рекламе и воплощает в жизнь собственные идеи. Стабильные отчисления получает отец Теи и с покупок его книги, анонсированной в 2019 году.

«Он всегда был при деле. Помогает близким всегда и во всем, поэтому все то, что идиоты льют, каждый раз мы воспринимаем с пальцем у виска», — разоткровенничалась Бородина.

Ксения также подчеркнула, что ее мужа не задевают злобные комментарии от аудитории. Над сплетнями вокруг его персоны Омаров смеется и зла не держит.