«Шикарные формы»: Каменских в леопардовом мини-бикини засветила «аппетитные» бедра

Настя Каменских недавно призналась, что ее свадьба с Потапом в 2019 году была уже второй. Ранее влюбленные тайно устроили бракосочетание в Лас-Вегасе. Однако после замужества девушка не стала публиковать меньше откровенных фото или носить мини-юбки. Она по-прежнему без стеснения хвастается своими пышными формами. Артистка похудела к свадьбе, но сохранила изюминку. Поклонники не перестают восхищаться ее красотой.

Еще недавно Настя мечтала об отпуске. А накануне она поделилась снимком, сделанным в Турции. После утренней пробежки певица искупалась в море. Она устроила фотосессию в мини-бикини с леопардовым принтом. Девушка взмахнула головой, показав объемные локоны. Она позировала без макияжа, демонстрируя природную красоту. Ее подтянутый живот и стройные ноги затмевали все вокруг. Каменских часто подозревают в беременности, но на этот раз она развеяла слухи.

«Сегодня зажигаем! Солнце, море, музыка — это бомба», — написала звезда.

Пышные формы 33-летней певицы произвели фурор, взбудоражив пользователей Сети. Многие отметили, что не видели столь совершенной женской фигуры. «Нереальная», «Настя, вы шикарная девушка!», «Какая счастливая», «Всегда нравилась твоя внешность и тип фигур», «Купальник маловат, едва поместила орех», «Шикарные формы», «Какая красивая женщина», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что посоревноваться с Настей в красоте фигуры может Анна Седокова. На днях она тоже впечатлила своими бедрами фанатов, представ в нюдовом бикини.