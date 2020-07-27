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«Она была королевой Голливуда»: звезды кино почтили память Оливии де Хэвилленд

Звезда «Унесенных ветром» умерла в возрасте 104 лет.

«Она была королевой Голливуда»: звезды кино почтили память Оливии де Хэвилленд
Оливия де Хэвилленд. Фото: globallookpress

Ушла из жизни звезда Голливуда, актриса Оливия де Хэвилленд — двукратная обладательница премии «Оскар» и звезда фильма «Унесенные ветром». Ей было 104 года.

Актрису по праву называли «последней звездой « Унесенных ветром», ведь Вивьен Ли, Лесли Говард и Кларк Гейбл умерли намного раньше. Оливия редко извлекала выгоду из этого факта, оставаясь в основном вне центра внимания и предпочитая жить тихой жизнью во Франции, где в 2010 году получила престижный орден Почетного легиона от тогдашнего президента Николя Саркози.

Тьерри Фремо, директор Каннского кинофестиваля, отдал дань уважения де Хэвилленд в минувшее воскресенье, отметив, что она была первой женщиной-президентом каннского жюри в 1965 году.

«В то время, когда мы ставим под сомнение место женщин в кино, мы должны помнить Оливию де Хэвилленд за ее силу в противостоянии студиям, чтобы освободить актеров от контрактов, которые эксплуатировали их. Сила и мужество, которые она никогда не переставала демонстрировать на протяжении всей своей карьеры и жизни. Что касается остального, то она была королевой Голливуда и будет почитаться как таковая в истории мирового кинематографа» — заявил Фремо.

Режиссер Мервин ЛеРой также отметил актерский талант и мастерство звезды.

«Если когда-либо и была прирожденная актриса, то это Оливия де Хэвилленд. У нее великолепная дикция. Она может произнести реплику с любой интонацией, какую захочет режиссер, так же точно, как если бы ее играли на пианино» — рассказал ЛеРой изданию Variety.

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