«Образцовая прихожанка»: Климова в припыленно-розовом платье в пол посетила храм с дочерью

Многодетная актриса вместе с маленькой Беллой наведались в религиозную постройку в день поминовения усопших.

42-летняя актриса Екатерина Климова предстала перед публикой в необычайно-скромном виде во время посещения церкви. В минувшее воскресенье, 27 июля, многодетная знаменитость отправилась в Храм святого благоверного Александра Невского в Москве – в этот день среди религиозных людей принято поминать усопших. Проигнорировать важное мероприятие Екатерина не могла, поэтому вместе с младшей дочерью Беллой отправилась в стены храма, чтобы отдать дань памяти близким людям.

Специально для этого события Климова облачилась в припыленно-розовое, максимально закрытое платье в пол. Голову Екатерина прикрыла нежнейшим платком пудрового цвета. Единственное, что осталось открытым – это стопы. Актриса предпочла надеть босоножки, которые открывали ее изящную ногу. Малышка Белла была наряжена в тон маминого одеяния: кроху украшало длинное, «пушистое» платье без рукавов и розовые кеды.

В Сети Климову уже успели охарактеризовать как идеальную верующую. «Образцовая прихожанка», «Красивая вы, чудесный храм, Белла растет красавицей», «Восхищаемся вами!», «Какая вы нежная, воздушная, легкая», — высказались неравнодушные. Некоторые признались, что не ожидали увидеть всегда сексуальную Екатерину в подобном облачении: «Я сначала не поняла, действительно ли это Катя, а потом была приятно удивлена», — подытожили комментирующие.