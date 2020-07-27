«Узнаем роскошную Жади»: звезда «Клона» Джованна Антонелли обнародовала дерзкое селфи в прозрачном пеньюаре

Великолепную бразильскую актрису Джованну Антонелли российский зритель полюбил после выхода в отечественный кинопрокат сериала «Клон». В картине звезда практически играла саму себя – яркую, эмоциональную, впечатлительную, привлекательную и вечно ищущую женское счастье.

Во время работы над лентой у нее разгорелся роман с коллегой по съемочной площадке Мурилу Бенисиу, который сыграл в теленовелле ее возлюбленного Лукаса. Актриса уже была ранее замужем за бизнесменом Рикарду Мединой, но в новое увлечение бросилась, как в омут с головой. Вскоре они поженились и у них родился сын Пьетро. Но любовь испарилась столь же мгновенно, как и зажглась.

Потом был четырехмесячный брак с американским бизнесменом итальянского происхождения Роберто Локашио, распавшийся из-за бывшего мужа. Бенисиу не разрешил экс-супруге вывозить наследника за границу, а она не смогла бросить ребенка ради мужа.

Однако сейчас у нее на личном фронте все стабильно, любимица публики решила больше не связывать себя узами брака и просто наслаждается совместной жизнью с режиссером Леонарду Ногейра. В октябре 2010 года у них родились девочки-близняшки Антония и София.

В свои 44 года Джованна великолепно выглядит, а в ее глазах горит все тот же игривый огонек, который разбил не одно мужское сердце. На своем последнем селфи в личном блоге Антонелли предстала в интригующем образе, облачившись в прозрачный белоснежный пеньюар с впечатляющим разрезом.