Райан Рейнольдс предложил 5000 долларов за возвращение особого плюшевого медведя его хозяйке

Актер Райан Рейнольдс предложил 5000 долларов за возвращение специальной плюшевой игрушки Build-A-Bear, в которую был встроен голос умершей матери женщины из Ванкувера, сообщает издание People.

43-летняя звезда «Дэдпула» обратила внимание на новость из его родной Канады, о Маре Сориано, чей черный рюкзак был украден во время недавнего переезда. В сумке находились чучело медведя вместе с важными документами, iPad и Nintendo Switch.

Сориано не волнует, что она никогда больше не увидит электронику, но медведь занимает особое место в ее сердце, потому что в нем есть голос ее мамы, которая умерла в июне прошлого года, проиграв свою битву с раком. Ей было 53 года.

Vancouver: $5,000 to anyone who returns this bear to Mara. Zero questions asked. I think we all need this bear to come home. https://t.co/L4teoxoY50 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 25, 2020

«Ванкувер: 5000 долларов тому, кто вернет этого медведя Маре. Я думаю, что нам всем нужно, чтобы этот медведь вернулся домой», — написал Рейнольдс в Twitter.

Сориано объясняет, что голос ее мамы изменился и стал мягче после того, как она попала в хоспис. Аудиозапись, которая была специально встроена в Build-A-Bear, была последней записью ее мамы, до этого изменения.

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Бескорыстный жест Рейнольдса побудил фанатов предложить дополнить его пожертвование. Канадский ведущий чат-шоу Джордж Стромболуполус и режиссер Роусон Тербер добавили по 5000 долларов в банк каждый. Другие крупные знаменитости, также продвигают эту историю в социальных сетях, среди них Дэн Леви, Зак Брафф и Пи-Джей Бирн.