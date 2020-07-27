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Райан Рейнольдс предложил 5000 долларов за возвращение особого плюшевого медведя его хозяйке

Трогательная история буквально покорила Интернет.

Райан Рейнольдс предложил 5000 долларов за возвращение особого плюшевого медведя его хозяйке
Райан Рейнольдс. Фото: globallookpress

Актер Райан Рейнольдс предложил 5000 долларов за возвращение специальной плюшевой игрушки Build-A-Bear, в которую был встроен голос умершей матери женщины из Ванкувера, сообщает издание People.

43-летняя звезда «Дэдпула» обратила внимание на новость из его родной Канады, о Маре Сориано, чей черный рюкзак был украден во время недавнего переезда. В сумке находились чучело медведя вместе с важными документами, iPad и Nintendo Switch.

Сориано не волнует, что она никогда больше не увидит электронику, но медведь занимает особое место в ее сердце, потому что в нем есть голос ее мамы, которая умерла в июне прошлого года, проиграв свою битву с раком. Ей было 53 года.

«Ванкувер: 5000 долларов тому, кто вернет этого медведя Маре. Я думаю, что нам всем нужно, чтобы этот медведь вернулся домой», — написал Рейнольдс в Twitter.

Сориано объясняет, что голос ее мамы изменился и стал мягче после того, как она попала в хоспис. Аудиозапись, которая была специально встроена в Build-A-Bear, была последней записью ее мамы, до этого изменения.

Бескорыстный жест Рейнольдса побудил фанатов предложить дополнить его пожертвование. Канадский ведущий чат-шоу Джордж Стромболуполус и режиссер Роусон Тербер добавили по 5000 долларов в банк каждый. Другие крупные знаменитости, также продвигают эту историю в социальных сетях, среди них Дэн Леви, Зак Брафф и Пи-Джей Бирн.

 

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