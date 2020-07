Райан Рейнольдс предложил 5000 долларов за возвращение особого плюшевого медведя его хозяйке

Актер Райан Рейнольдс предложил 5000 долларов за возвращение специальной плюшевой игрушки Build-A-Bear, в которую был встроен голос умершей матери женщины из Ванкувера, сообщает издание People.

43-летняя звезда «Дэдпула» обратила внимание на новость из его родной Канады, о Маре Сориано, чей черный рюкзак был украден во время недавнего переезда. В сумке находились чучело медведя вместе с важными документами, iPad и Nintendo Switch.

Сориано не волнует, что она никогда больше не увидит электронику, но медведь занимает особое место в ее сердце, потому что в нем есть голос ее мамы, которая умерла в июне прошлого года, проиграв свою битву с раком. Ей было 53 года.

Vancouver: $5,000 to anyone who returns this bear to Mara. Zero questions asked. I think we all need this bear to come home. https://t.co/L4teoxoY50

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 25, 2020