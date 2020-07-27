«Мой друг получил удар ножом в спину»: на актрису Спенсер Грэммер напал неадекватный мужчина

Американская актриса Спенсер Грэммер, известная прежде всего по озвучиванию персонажа Саммер Смит в сериале «Рик и Морти», была на волосок от смерти. Во время ужина в кафе на нее напал мужчина с ножом и нанес серьезный удар, сообщает издание Deadline. Спутнику звезды повезло еще меньше, ему нож угодил в спину.

Грэммер — дочь актера Келси Грэммера и его первой жены Дорин Олдермен. В минувшую пятницу, 24 июля, она была в «Черном Муравье», уличном кафе в Нью-Йорке, когда случилось неожиданное. Мужчина, который казался пьяным, пришел в заведение незадолго до закрытия и потребовал, чтобы его обслужили. Ситуация обострилась, когда ему отказали.

«Мой друг и я сделали то, что сделал бы любой другой в подобной ситуации. Несколько других посетителей, преимущественно женщин, также пытались предотвратить конфликт», — заявила актриса.

Мужчина в ответ ударил ножом актрису и ее друга.

«Я получила рваную рану на руке, а мой друг получил удар ножом в спину, но, к счастью, без серьезных внутренних повреждений», — сообщила Спенсер Грэммер.

Мужчина сбежал и до сих пор не задержан.