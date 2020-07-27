«Прошлой ночью мир потерял международное сокровище»: умерла актриса Оливия де Хэвилленд

Умерла Оливия де Хэвилленд — одна из последних оставшихся актрис золотого века Голливуда, двукратная обладательница премии «Оскар» и звезда фильма «Унесенные ветром». Ей было 104 года.

Ее публицистка Лиза Голдберг подтвердила эту новость изданию Variety, заявив, что Хэвилленд умерла от естественных причин в минувшее воскресенье, 26 июля, в своей резиденции в Париже.

«Прошлой ночью мир потерял международное сокровище, а я потеряла дорогого друга и любимого клиента. Она мирно скончалась в Париже», — заявила бывший адвокат актрисы, Сюзель М.Смит.

Многие голливудские деятели отдали почести Хэвилленд после известия о ее смерти. Президент гильдии актеров Габриэль Картерис выразила свои соболезнования, сказав, что Оливия де Хэвилленд была не только красивой и талантливой, она была смелым провидцем и вдохновителем для многих поколений.

Эффектная брюнетка получила Оскар за лучшую женскую роль в фильмах «Наследница» и «Каждому свое» в конце 1940-х годов, а также была номинирована на премию «Оскар» за «Унесенных ветром», «Змеиную Яму» и «Сдержи Рассвет».

Она была известна своей искренностью, хрупкой красотой и прекрасной дикцией. Когда она совершала редкие набеги на злодейские роли — была экспертом. Но публика предпочитала Оливию как героиню, что ее вполне устраивало, так как она говорила, что труднее играть «хорошую девочку», чем плохую.