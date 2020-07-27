«Лежим, отдыхаем»: Галкин запечатлелся с сыном в зоне для релакса возле своего замка

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми проводят это лето в собственном имении в деревне Грязь. Впрочем, здесь есть все для того, чтобы оно было полноценным: собственный бассейн, тренажерный зал, сауна, комнаты для игр и развлечений, концертный зал и звукозаписывающая студия, обширный сад с амфитеатром.

больше по теме Невестку Орбакайте запечатлели на улице с младенцем Ранее Алена Краснова заявляла, что не планирует детей в ближайшее время.

Дети с удовольствием развлекаются вместе, устраивая разнообразные игры. Помогают организовать им досуг две няни и сами родители. Галкин, в частности, частенько участвует в подвижных играх во дворе, например, в футбольных матчах. Но все мы люди с разным настроением, и каждому из нас порой хочется просто полежать на свежем воздухе.

Именно такой момент показал в личном блоге муж Пугачевой, запечатлевшись с Гарри в зоне для релакса возле замка, оснащенной удобными креслами, на которых фактически можно лежать, наблюдая за красотой вокруг.

Малыш долго пытался растормошить отца, чтобы тот показал некий «навесик», но тот так и остался на своем месте.