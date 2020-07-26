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Бывшая невеста Николая Баскова заполонила свой Instagram обнаженными фото

Софи Кальчева показала себя во всей красе, никого не стесняясь.

Бывшая невеста Николая Баскова заполонила свой Instagram обнаженными фото
Софи Кальчева. Фото: instagram.com/sofikalcheva

Софи Кальчева решила заполнить свой Instagram-аккаунт обнаженными фотографиями. Специально для этого певица даже устроила несколько фотосессий — в поле, в песках и на фоне тропических растений. Разумеется, на каждом фото звезда абсолютно голая, а ее самые интимные части скрывают лишь колосья пшеницы или листья растений.

Мужская часть поклонников Кальчевой в восторге от ее новых фото, в комментариях требуют все больше кадров, а певица лишь раззадоривает людей. Стоит отметить, что женская половина аудитории звезды не так рада и просит Софи прекратить вести себя вызывающе. Впрочем, без особого успеха.

Напомним, певица и золотой голос России четыре года были вместе, но в итоге все же расстались.

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Николай Басковновости звёздоткровенное фотоСофи Кальчева