Бывшая невеста Николая Баскова заполонила свой Instagram обнаженными фото

Софи Кальчева решила заполнить свой Instagram-аккаунт обнаженными фотографиями. Специально для этого певица даже устроила несколько фотосессий — в поле, в песках и на фоне тропических растений. Разумеется, на каждом фото звезда абсолютно голая, а ее самые интимные части скрывают лишь колосья пшеницы или листья растений.

Мужская часть поклонников Кальчевой в восторге от ее новых фото, в комментариях требуют все больше кадров, а певица лишь раззадоривает людей. Стоит отметить, что женская половина аудитории звезды не так рада и просит Софи прекратить вести себя вызывающе. Впрочем, без особого успеха.

Напомним, певица и золотой голос России четыре года были вместе, но в итоге все же расстались.