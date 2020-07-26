«Второй тест показал корону уже у всей семьи!»: Настя Ивлеева и Элджей вместе со своими родителями подхватили коронавирус

Эпидемия коронавируса никуда не отступила, хотя теплые летние деньки и заставляют забыть о пандемии, которая успешно держит в страхе все человечество. Недавно болезнь подхватила и Анастасия Ивлеева, вместе со своими возлюбленным, Элджеем. Телеведущая решила не держать своих подписчиков в страхе и рассказала все подробности неприятного заболевания.

По словам звезды, врачи диагноз ей поставили четкий — коронавирус. Хотя многие из подписчиков Ивлеевой почему-то решили, что на самом деле она ничем не больна и просто решила две недели посидеть дома, а пост сделала лишь ради хайпа.

Как объяснила звезда, все началось с небольшой простуда у Элджея, пытались лечить ее обычными средствами, но результат был нулевой. Спустя два дня появился важный симптом — потеря вкуса. Тем временем «простуда» вместе с головной болью перекинулась и на Ивлееву.

«Мы сдали тест, выяснилось что у половины семьи есть ковид у половины нет. Мы изолировались друг от друга, подождали пару дней, сдали второй тест, который показал корону уже у всей семьи!» — заявила артистка.

В целом Анастасия уверяет, что ее самочувствие в норме, беспокоит лишь слабость.