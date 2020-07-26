«Можете додумать все, что угодно»: Анастасия Решетова намекнула на расставание с Тимати

Модель Анастасия Решетова напугала своих поклонников последним постом в Instagram. Женщина как будто всеми силами пытается намекнуть на расставание в рэпером Тимати.

Напомним, пока сам артист отдыхает на Крите в компании Филиппа Киркорова и Илиаса Кокотоса, его супруга проводит время в Сен-Тропе, где проживает отец музыканта, Ильдар Юнусов. Никто не спорит, что провести несколько дней на Лазурном берегу это чудесно, вот только еще лучше этот отдых мог бы сделать Тимати, а он максимально отдалился от Решетовой.

У Анастасии все чаще возникают конфликты с мамой Тимати, Симоной Юнусовой. В итоге все переживания вылились в тревожный пост.

«За последние месяцы в моей жизни произошел ряд очень неприятных событий, которые спровоцировали не самое благоприятное эмоциональное состояние. Сейчас наш отдых проходит немного не в том формате, нежели ранее и можете додумать все, что угодно, но так нужно и я это знаю», — рассказала модель, словно намекая на большие семейные проблемы.

Подписчики Решетовой в Instagram тут же принялись строить догадки в комментариях и делать ставки на то, сколько еще продержится пара перед расставанием.