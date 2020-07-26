«Ты — молодая вселенная»: дочка Максима Виторгана отмечает день рождения

В семье Максима Виторгана большая радость, его дочке Полине 26 июля исполнилось 24 года. Напомним, актер по праву может называть себя многодетным отцом, от брака с Викторией Верберг у него два ребенка, Полина и Даниил. Новая избранница артиста, Нини Нинидзе, быстро нашла общий язык с уже взрослыми ребятами и стала им как родная.

Одним из первых именинницу, разумеется, поздравил отец. Как заявил Виторган, ему довольно неловко говорить о том, какая его дочь взрослая.

«Ты — молодая вселенная. И так спокойно, так счастливо от того, что ты очевидно лучше меня» — тепло поздравил дочку Максим в своем личном аккаунте в Instagram, дополнив пожелания нежной фотографией Полины.

Нино Нинидзе также не осталась в стороне и преподнесла поздравления для дочки своего возлюбленного. В своем сторис звезда выложила интересные моменты из жизни падчерицы.