Вопреки коронавирусу: Моргенштерн дал большой концерт в Сочи, в разгар эпидемии

На выступление певца в ресторане пришли посмотреть больше ста человек, о наличии медицинских масок никто не думал.

Эпидемия коронавируса это серьезная проблема, которая давит на мир с января и до сих пор не побеждена. Тем обиднее наблюдать, как звезды российского шоу-бизнеса все чаще начинают игнорировать запреты и устраивать «пир во время чумы».

Как сообщает «Комсомольская Правда», известный рэпер Моргенштерн устроил масштабный концерт в одном из ресторанов Сочи. Послушать популярного артиста собралось больше ста человек, о защите в виде медицинских масок и перчаток никто, разумеется, не подумал. Не стоит забывать, что в Краснодарском крае продолжает соблюдаться масочный режим.

Зрители были буквально повсюду — в бассейне, за столиками, и у сцены. Все словно забыли о необходимости соблюдения социальной дистанции. Как выяснили журналисты, в тот вечер должен был выступать другой артист, но его концерт отменили.

Пока Моргенштерн активно гастролирует, его хорошие друзья, Настя Ивлеева и Элджей вскоре почувствуют на себе весь ужас коронавируса. Артисты заявили, что подхватили CoViD-19.