«Взялся за себя всерьез»: Сергей Лазарев после «карантинных» каникул скинул 8 килограммов 

Экс-возлюбленный 49-летней Леры Кудрявцевой признался, что за эту весну он успел поправиться и похудеть.

37-летний Сергей Лазарев не скрывает: сейчас он вполне доволен своей внешностью. Певец уточнил, что за время «карантинных» каникул он успел набрать вес и похудеть. Оставшись без концертов, привычной активности и тренировок экс-возлюбленный ведущей программы «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой значительно поправился. Музыкант ел все, что хотел, наслаждаясь любимыми блюдами и деликатесами. Размеренный образ жизни на самоизоляции привели к тому, что Лазарев приобрел лишний вес. Подобное положение дел артиста не устраивало. Поп-исполнитель решил заняться собой. Для начала он ограничил свой рацион, исключив всю калорийную и вредную еду. А потом постепенно возобновил тренировки.

«Взялся за себя всерьез», — приводит 7days слова Сергея Лазарева.

Певец подметил, что ему не понравилось то, что он увидел в отражении зеркала. Тогда артист решил всерьез взяться за себя. Благодаря чему, как говорит музыкант, сейчас он пребывает в лучшей форме, чем был в марте. За последние месяцы Сергей похудел на 8 килограммов.

Напомним, что артист сам воспитывает двоих детей: пятилетнего сына Никиту и маленькую дочку Анечку. О рождении малышки Сергей Лазарев рассказал в интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион». Певец подметил, что у его детей стопроцентное родство, так как у них одна биологическая мама на двоих.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Перед тем, как сесть на любую диету, проконсультируйтесь с квалифицированным врачом-специалистом.