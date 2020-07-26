«Ох! Красота»: Галкин запечатлел дефиле дочки Лизы в алых шортах с клетчатым шлейфом

Шестилетняя Лиза Галкина любит устраивать в особняке импровизированные показы мод. Муж Примадонны отечественной эстрады успел запечатлеть дочку во время одного из таких дефиле. В качестве локации наследница Аллы Борисовны выбрала просторный холл первого этажа, продемонстрировав свой дизайнерский наряд, автором которого выступила дочка именитого кутюрье — Галина Юдашкина. Малышка предстала перед объективом камеры в модном костюме, состоящем из принтованной белой кофты, алых шорт, плотных колготок и клетчатого шлейфа. По словам Лизы, эта деталь была добавлена модельером для того, чтобы прикрыть ее спинку и сделать наряд более теплым.

«Ох! Какая красота», — восхитился дочерью Максим. «Так, короче! А ты будешь переодеваться?!» — обратилась к отцу Лиза, предложив ему принять участие в домашнем показе. «А как ты думаешь, можно носить носки с тапками?!» — спросил малышку Галкин. «Носки с тапками?! Никогда об этом не слышала», — честно призналась дочка шоумен.

Напомним, что дети Аллы Пугачевой близко дружат с дочкой композитора и певца Игоря Николаева — четырехлетней Вероникой. Ко всему прочему, Лиза Галкина также подружилась с наследницей украинской исполнительницы Светланы Лободы — девятилетней Евангелиной. Наставница вокального проекта «Голос. Дети» не раз бывала в гостях в особняке Примадонны в подмосковной деревне Грязь вместе со своей дочкой.