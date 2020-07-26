В туфлях-балетках поверх носков: дочка Климовой в джинсовых шортах покаталась на велосипеде

42-летняя Екатерина Климова воспитывает четверых детей от трех разных мужей. Старшую дочку Елизавету, которой уже исполнилось 18 лет, актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» родила от ювелира Ильи Хорошилова. У нее есть сыновья и от Игоря Петренко: тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней учатся в Ломоносовской школе. В интервью с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека» артистка призналась, что она не планировала становиться многодетной мамой и даже не предполагала, что у нее появится еще одна дочь. Но в этом, как оказалось, был уверен третий муж Климовой — 34-летний Гела Месхи. Он сразу объявил возлюбленной, что она родит ему девочку и они назовут ее Беллой. Все так и получилось.

На одной из фан-страничек Екатерины Климовой появилось архивное летнее фото ее четырехлетней дочки Беллы, сама актриса ранее публиковала этот снимок в личном профиле. Наследница Гелы Месхи в джинсовых шортах, принтованной футболке и туфлях-балетках, надетых поверх белых носков, покаталась на велосипеде во дворе их загородного особняка. Образ малышки дополнили солнезащитные очки в модной пластиковой оправе и панама.

Как говорит Екатерина, помимо того, что ее младшая дочка увлекается танцами, она также посещает бассейн, занимаясь плаванием с личным тренером. Климова уверена, что их с Гелой дочка вполне могла бы заявить о себе в художественной гимнастике. Однако для этого самой актрисе придется отказаться от съемок, чтобы сопровождать Беллу на соревнованиях. По словам Климовой, идти на такие жертвы она пока не готова.