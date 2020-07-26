«Цирк какой-то»: молодая жена Диброва в облегающем лимонном платье обнажила сочные бедра

Полина Диброва, четвертая 31-летняя супруга 60-летнего Дмитрия Диброва, как и многие отечественные звезды, отправилась в этом году в отпуск в родные края. Девушка предпочла остановиться в загородном отеле в Ростовской области, познакомившись с местной культурой.

Здесь удалые казаки позволили модели испробовать силу своей шашки. Полина при этом предстала перед удалыми молодцами в эффектном силуэтном платье лимонного цвета с выраженной зоной декольте и глубоким разрезом. Играя традиционным казачьим оружием, девушка выглядела очень эффектно, наряд не мог скрыть ни одно ее женское достоинство – ни пышную грудь, ни сочные бедра.

«По-моему, изящно», — без тени смущения подписала обнародованный фотокадр с оружием Диброва в личном блоге.

«Цирк какой-то», «Настоящая казачка», «Роскошная женщина», «Какая классная атмосфера у вас там», «Когда смешались кони, люди, перья, кокошники, казаки…» — по-разному отреагировали на кадр фолловеры Полины.