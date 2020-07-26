«Прекрасный вариант для лета»: Лиза Галкина устроила импровизированный показ мод во дворе замка

Шестилетняя дочь Галкина и Пугачевой Лиза устроила импровизированный показ мод в саду замка. Девочка слывет среди поклонников знаменитой четы настоящей модницей: так, в гардеробе ребенка есть и популярные среди взрослых кюлоты, и различные свитшоты, а также большая коллекция платьев.

В солнечный, погожий день Лиза решила устроить дефиле в саду имения. Специально для этого события Галкина распустила длинные белокурые волосы, которые с каждым из платьев смотрелись особенно празднично. Одним из первых предложила Лиза оценить присутствующим нежно-розовое платье в пол с объемной юбкой, украшенной рюшами. Позже оно сменилось на цветастый сарафан с открытыми плечами в русском стиле. Покорил же пользователей соцсети белоснежный сарафан-миди с объемными рукавами, дополненный кокетливой шляпкой от солнца.

«Ткань очень тонкая, дышащая, прекрасный вариант для лета!», — комментировала няня Лизы за кадром.

Сумел поучаствовать в произвольном шествии и Гарри – молодой человек облачился в джинсовые шорты и пиджак на голое тело в вертикальную полоску. Выглядел малыш как настоящий покоритель женских сердец.

Все происходящее в кадре повеселило комментирующих. «Ну какие же они озорные! Чудесные ребята!», «Ну вот и побывали мы на показе модной одежды….увидели манекенщиков…оценили искусство дефиле…..прекрасно…!!!», «Ну какие воображульки», «У Лизы талант просто на все!», — вторили друг другу люди.