«Фигура-блеск»: Летучая в фирменном бикини с «пегасами» восхитила подтянутым телом

41-летняя телеведущая Елена Летучая восхитила публику соблазнительной фигурой в бикини с забавным принтом. Как и многие другие россияне, знаменитость мечтает сиюсекундно оказаться где-нибудь на берегу теплого моря или окена. Правда, возможности сейчас такой нет из-за временных ограничений по перелетам.

На личной странице в Instagram Летучая решила помечтать, куда она бы отправилась, если бы это было возможно. В довершение Елена поделилась снимком из солнечной поездки: так, в кадре знаменитость восхитила идеальными формами – плоским животом, объемным бюстом и фантастическим изгибом талии. Изюминкой же кадра стало черное мини-бикини с изображением древнегреческих «пегасов» из фирменной коллекции одежды Елены — таким оригинальным образом Летучая решила обыграть свою воздушную фамилию.

«Вы идеальная!», «Всем бы в 40 лет так выглядеть», «Фигура— блеск», «На Гвинет Пэлтроу похожи, только молодая», «Роскошная, невероятно сексуальная», «Вау! Нет слов!», — захвалили Летучую в комментариях.