«Башкирский загар»: Ляйсан Утяшева блеснула точеной фигурой в черном мини-бикини в огороде

Телеведущая провела несколько летних дней в родных краях. Перед отъездом девушка решила загорать в купальнике.

Ляйсан Утяшева почти восемь лет живет в браке с Павлом Волей. Экс-гимнастка подарила юмористу двоих детей: сына Роберта и дочку Софию. Своих наследников пара показывает редко. Однако лица малышей они уже не прячут. Спортсменка год назад смогла вернуться в форму. Она призналась, что жалела себя после родов, но в итоге смогла собраться с силами. Более того, девушка сменила имидж и стала больше интересоваться модой.

Перед карантином Ляйсан посещала модные показы. А самоизоляцию провела с семьей дома. Теперь экс-гимнастка постепенно возвращается к привычной жизни. Она успела встретиться со Светланой Бондарчук. А недавно телеведущая уехала в родную Башкирию в гости к родным. Утяшева была рада вновь оказаться в селе Раевка, где росла. Сначала она хвасталась растяжкой в широких джинсах, в последние дни отдыха решила позагорать в черном мини-бикини.

35-летняя звезда продемонстрировала точеную фигуру в купальнике. Она позировала на природе, а потом засветила роскошную грудь в огороде.

«Днем можно угореть просто + 40, порой +42. Жара невозможная! У меня нынче будет башкирский загар», — похвасталась телеведущая.

«Последние дни в любимой Раевке… мне всегда мало! Здесь я снова маленькая в кругу родных людей, каждый уголок напоминает о детстве… о маме», — также поделилась она.

Поклонники восхитились фигурой спортсменки. Почти весь карантин она правильно питалась и устраивала тренировки звездам. «Ляйсан, какая вы классная, позитивная», «Фигура на зависть», «Статуэтка точеная», «Какая же ты клевая!! Такая простая!», «Такая грудь и талия. Вот это желанное сочетание», — прокомментировали пост подписчики.