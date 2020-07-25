«Долг платежом красен»: бывшая жена Сивова созналась в интиме с мужем после его знакомства с Нюшей

Бывшая супруга предпринимателя Игоря Сивова занималась с ним интимом после знакомства последнего с Нюшей. До певицы многодетный отец был женат на хореографе по имени Алена: девушка родила мужчине двоих сыновей. В 2016 же году супруги расстались – тогда Сивов ушел к Нюше. В недавнем интервью певица рассказывала, что первая избранница мужчины долгое время не давала ему развод, в связи с чем влюбленные сердца не могли воссоединиться.

На личной странице в Instagram Алена решила детально рассказать об отношениях с отцом своих детей. Так, выяснилось, что удерживать Игоря против его воли девушка не планировала – на пути новых чувств Сивова встали нюансы развода.

«Развод не дают сразу — ждут, когда младенцу исполнится год. А потом еще время на примирение дают», — обосновала она сложности процесса.

Кроме того, выяснилось, что Алена занималась с Игорем интимом уже после расставания – на тот момент мужчина был знаком с Нюшей.

«Супружеский долг платежом красен», — емко подытожила она.

Алена подметила, что откровенности певицы на тему личной жизни ее не смутили. Интервью Нюши Сивова смотрела с улыбкой и снисхождением. Не держит экс-жена и зла на бывшего мужа, абсолютно свободно отпуская сыновей погостить к отцу.