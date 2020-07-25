«Мой ангел»: Навка поделилась забавным снимком пятилетней дочери

45-летняя Татьяна Навка последние недели находится в движении. Звезда сначала отправилась с детьми в путешествие по старинным российским городам, а после – сразу на море. В Сочи знаменитость не только загорала и купалась, но встретилась, наконец, с подругой Маргаритой Симоньян, которую не видела полгода. После моря трип продолжился в Пскове – здесь Навка с пятилетней дочуркой Надей посетила Псково-Печерский монастырь.

На выходные фигуристка решила остаться дома, пожелав поклонникам хорошего настроения. Свое обращение звезда сопроводила забавным снимком Нади. Девочка свернулась клубочком вместе с игрушками и пушистым песиком, и мило улыбнулась.

«Мой ангел» — снабдила хэштегом Навка фотографию.

«Какая Наденька уже большая! И красавица» — заметил кто-то из подписчиков.

К слову, пятилетняя дочь Навки и Пескова в эту непростую весну на самом деле повзрослела. Девочка проявила настоящее мужество и стойкость, когда мама с папой заболели коронавирусом и были госпитализированы в больницу. Ей пришлось провести в ожидании родителей почти две недели.