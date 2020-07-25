Возлюбленного Ольги Бузовой обвинили в заимствовании образа Моргенштерна

У известного блогера, певца, а также возлюбленного Ольги Бузовой, появились проблемы с фанатами. Давида Манукяна начали травить по весьма необычной причине, люди считают, что артист стал подражателем другого популярного российского исполнителя, Моргенштерна.

Дело в том, что песни с нового альбома Давы слушатели сочли подозрительно похожими на музыкальные творения Моргенштерна. Всем давно известно, что Манукян уже давно пытается взобраться на вершину российского музыкального бизнеса. Совсем недавно певец продемонстрировал своим поклонникам альбом «Король», перед этим подогрев интерес публики громкими заявлениями о том, что это будет лучшим сборник этого года.

В результате подобный подход наоборот, отпугнул многих слушателей. Люди обвинили артиста в чрезмерной самоуверенности и даже сравнили с Моргенштерном, который часто называет себя «королем». Сам Дава предпочитает на колкости в свой адрес не реагировать, а критику просто игнорирует.