«Измайлов везде достанет»: Петров с Буруновым вместе искупались в огромном котле

Сергей Бурунов, актер сериала «Полицейский с Рублевки» на ТНТ в своем Instagram поделился забавными снимками с отдыха. Сидя в огромном чане с водой, он признался, что снимать усталость ему не так часто удается, но все же приятное случается. И тогда он идет париться.

«Очень я люблю баню. В редкий выходной (съемочный процесс в разгаре), сижу в чане, после парной. Расслабляюсь. Тишина. Умиротворение, — рассказывает Бурунов. И жалуется: «Но нет! Нет! Мне покоя. Снова он».

Речь Бурунов завел о «демоне Измайлове», то есть коллеге и друге Александре Петрове. На втором фото звезда «Текста» забрался к Бурунову в чан и состроил смешную гримасу на лице. Подписчикам такой неожиданный кадр понравился.

«Измайлов везде достанет», «Демон!», «Володь, ну ты огонь», «Такие клевые оба!!!», «Демон тут как тут !!», «Красавцы, обожаю вас», «Лучший дуэт!», «Такие вы оба классные» — написали поклонники.