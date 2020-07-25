По маминым стопам: трехлетняя дочка Гагариной блеснула вокальными данными

Расставание певицы Полины Гагариной с мужем Дмитрием Исхаковым не повлияло на общение отца с дочкой, трехлетней Мией, появившейся в браке знаменитостей. Малышка живет с мамой, но папа часто и беспрепятственно посещает наследницу и проводит с ней время. Накануне Исхаков погулял с дочкой на детской площадке и понаблюдал за тем, как кроха рисует мелками. Девочка с удовольствием изобразила лебедя, муху и медузу.

«Это цифра два! Я нарисовала букву два!» — показала папе свой рисунок девочка.

А после рисования папа с дочкой отправились на прогулку, во время которой Мия запела песенку про облака. Девочка удивила отца своим вокальным талантом. Исхаков помог крохе допеть куплет правильно и похвалил малышку. При этом он по-прежнему скрывал личико наследницы от камеры.

А мама Мии тем временем выступала на сцене «Московского выпускного» в Парке Горького. Для Полины Гагариной, а также многих других приглашенных звезд, этот выход на сцену стал первым после нескольких месяцев вынужденного перерыва.