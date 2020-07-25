Пока закрыты границы: как звездам удается летать в другие страны в карантин
Видео
Почему развод Гарика Харламова мог совпасть с банкротством его фирмы
Видео

«Я ему не помогаю»: Королева в серебряном свитшоте с пайетками зажгла на «Московском выпускном» вместе с сыном Архипом

Наследник певицы впервые выступил на большой сцене.

«Я ему не помогаю»: Королева в серебряном свитшоте с пайетками зажгла на «Московском выпускном» вместе с сыном Архипом
Наташа Королева. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Среди участников грандиозного музыкального шоу «Московский выпускной», прошедшего 24 июля в Парке Горького, отметились певица Наташа Королева с сыном. Правда, мама и наследник прибыли на мероприятие порознь, да и выступили тоже не вместе. Для 18-летнего Архипа Глушко праздничный концерт стал дебютом на большой сцене – сын Королевой и Тарзана принял участие в шоу как самостоятельный артист — солист группы Grek.

Сначала на сцену вышла Наташа Королева. Сменившая совсем недавно имидж звезда предпочла молодежный стиль в одежде. Она облачилась в яркий свитшот с серебристыми пайетками и черные легинсы. Вместе с ней ее легендарную «Маленькую страну» исполнили тысячи зрителей.

А после звездной мамы микрофон взял Архип. Вместе с ним в группе выступили три девушки.

«Вот она, Ливерпульская четверка. Вот она сегодня что творила!» — похвалила дебютантов Королева.

Архип Глушко
Архип Глушко с коллегами. Фото: instagram.com/koroleva_star

Позже возлюбленная Тарзана призналась журналистам, что стремление сына пойти по ее стопам – это полностью его решение:

«Это его первое выступление на большой сцене. И я ему не помогаю, он все сам», — объяснила звезда.

Напомним, «Московский выпускной» на Пушкинской набережной Парка Горького стал первым грандиозным музыкальным мероприятием после отмены самоизоляции. Так столичные власти и телеканал «Муз-ТВ» смогли подарить праздник вчерашним школьникам, которые в этом году заканчивали учебу на «удаленке».

Тэги

«Московский выпускной 2020»Архип ГлушкоКоролева новостиМУЗ ТВНаташа Королева