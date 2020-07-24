«Жаркая мамочка»: Нюша в мини-бикини устроила завлекающие танцы на палубе

Некоторые поспешили напомнить певице, что воспитывающая дочь женщина должна быть более сдержанной в своих порывах.

Воспитывающая маленькую дочь Нюша устроила откровенные танцы в маленьком бикини на яхте посреди открытой воды. В недавнем интервью Ирине Шихман певица признавалась, что в молодости предпочитала выходить на сцену в более откровенных нарядах, поскольку была уверена, что в таком виде выглядит восхитительно. С появлением в ее жизни мужа Игоря Сивова артистка стала более целомудренной. Иногда, впрочем, Нюша все же позволяет себе некоторые шалости.

В пятницу, 24 июля, Нюша поделилась на личной странице в Instagram жарким видео с яхты. Сейчас исполнительница вместе с мужем отдыхают за рубежом: молодая мама загорает, наслаждается теплой водой и свободным графиком. Специально для супруга Шурочкина зажгла на яхте в мини-бикини: певица задорно крутилась под песню своего друга Артема Качера, провоцируя даже самых хладнокровных. В какой-то момент артистка и вовсе бросила кокетливый взгляд в камеру, а затем поманила человека по ту сторону объектива пальцем.

Выходку артистки общественность восприняла по-разному. Некоторые поспешили напомнить, что женщина со статусом матери не должна вести себя столь фривольно: «Как-то перебор с филейной частью», «А говорила – целомудренная», «Муж куда смотрит? Что это за стыд?». Другие же наоборот остались в полном восторге: «Вот это пластика», «Жаркая мамочка», «Восхитительная», — высказались они.