«Красивая!»: Водянова в леопардовом купальнике на пляже помогла сыну построить замок из песка

38-летняя модель Наталья Водянова решила провести несколько дней на пляже. Звезда подиумов отправилась на Лазурный берег с семьей, чтобы насладиться отдыхом, солнцем и морем. Многодетная мама составила компанию одному из своих сыновей и поиграла вместе с ним в песок.

«С королем моего песчаного замка! Желаю счастливых выходных всем» — подписала фото Водянова.

На снимке дива запечатлелась в слитном леопардовом купальнике в стиле ретро, солнечных очках, а голову повязала косынкой. Пляжный образ пришелся по сердцу многочисленным фолловерам.

«Очень стильные купальник и очки! И повязка на голове тоже очень сочетается», «Какая Вы красивая», «Как я люблю женщин, которые со временем не меняют своей детского настроя на жизнь!», «Какая же вы милая», «Купальник шикарный в меру открытый, красиво, изысканно!», «Наталья, Вы просто красавица! Ваш купальник так сочетается Вашими очками, и по цвету и по стилю» — не скупились на комплименты и мужчины, и женщины.

Кстати, идеальную фигуру матери пятерых детей подписчики в Сети смогли оценить на видео, на котором Водянова запечатлена в бассейне. От силуэта знаменитости многие пришли в восторг.