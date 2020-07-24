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«Во дает!»: Лиза Галкина в куртке из денима и полосатых хлопковых брюках вышла на детскую площадку

Маленькая дочка Аллы Пугачевой смогла сама допрыгнуть до снаряда.

«Во дает!»: Лиза Галкина в куртке из денима и полосатых хлопковых брюках вышла на детскую площадку
Лиза Галкина. Фото instagram.com/maxgalkinru/

Семейство Галкиных регулярно выходит на прогулки в сад, окружающий роскошный замок телеведущего и Примадонны в деревне Грязь. Как уже рассказывал портал Teleprogramma.pro, в этот раз двойняшки Гарри и Лиза резвились на детской площадке, на радость маме с папой демонстрируя ловкость и силу.

Лиза Галкина
Лиза Галкина. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Для прогулки малышка Лиза выбрала соответствующую одежду. Она облачилась в серые хлопковые брюки в мелкую вертикальную полоску и в тон им свитер на замке. Поверх дочка Пугачевой накинула стильную джинсовку. Она показала трюк на кольцах, допрыгнув самостоятельно до высоко висящих снарядов.

«Ты смотри! Во дает! Вот это да!» — изумились за кадром мама с папой.

Малышка с удовольствием повисела на них, а потом так же легко спрыгнула.

К слову, маленькая Лиза растет настоящей модницей. Девочка редко повторяется с нарядами и больше всего обожает брюки с лампасами, вариантов которых у нее множество.

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