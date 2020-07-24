«У девчонки характер»: шестилетняя Лиза восхитила Пугачеву спортивной подготовкой

Шестилетняя Лиза Галкина восхитила звездную маму своей спортивной подготовкой. В свободное от работы время Максим, на правах главы семейства, старается развлечь детей: вместе с папой Лиза и Гарри играют в футбол на поле и на столе, смотрят фильмы, изучают языки. Пугачева же обучает наследников пению – уже сейчас малыши могут исполнить на французском песню под аккомпанемент фортепиано.

Пятница же, 24 июля, выдалась достаточно теплой, и вся семья вышла на детскую площадку при семейном замке. Практически сразу Гарри и Лиза продемонстрировали маме и папе свою физическую силу: девочка со второй попытки запрыгнула на кольца и начала усиленно на них раскачиваться, качая пресс. Действия наследницы восхитили Примадонну.

«Вот это дает! Вот это молодец!» — комментировала Пугачева за кадром, наблюдая за бодрыми движениями дочери.

Следующим показал все свои навыки Гарри: он без особых усилий десантировался с лестницы на кольцах, подвешенных на высоте его роста. Галкин-старший поспешил сравнить наследника с Рэмбо и Тарзаном.