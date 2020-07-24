Адвокаты Джонни Деппа уверены, что сестра Эмбер Херд соврала в суде

Судебное разбирательство между Джонни Деппом и Эмбер Херд продолжается, на этот раз в деле появились новые участники. Сестра Херд, Уитни Энрикес, долгое время жила буквально за стеной от вечно враждующей пары и дала показания в пользу своей близкой родственницы. Однако адвокаты Деппа это просто так не оставили и предоставили суду новый видеоролик, в котором видно, как Эмбер нападает на свою сестру, сообщает издание Deadline.

В целом, судя по показаниям женщины, в этом злополучном доме били все и всех. Депп несколько раз бил актрису по голове, Эмбер в ответ также била артиста. Однако по словам адвокатов, они получили улики доказывающие, что большая часть показаний Уитни Энрикес это просто ложь, с целью выгородить сестру.

Напомним, все началось с того, что 57-летний Депп подал в суд на издателя The Sun, News Group Newspapers (NGN), и его исполнительного редактора Дэна Вуттона за статью вышедшую в апреле 2018 года, которая назвала его избивающим жену.