Регина Тодоренко подчеркнула свои идеальные формы лимонным купальником

30-летнюю телеведущую и блогера Регину Тодоренко в соцсети снова осыпают комплиментами. Экс-звезда «Орла и Решки» вышла на работу после самоизоляции и уже активно снимается в новом проекте. Фолловеры предположили, что съемки проходят в Астраханской области.

Пока новый проект находится в строжайшей секретности, певица не теряет времени и выкладывает яркое фотовоспоминание из своих путешествий. На фотографии молодая мама идет вдоль океана в ярком купальнике и бандане, улыбаясь, а пряди ее волос развеваются на ветру.

За пару часов после публикации пост собрал более 200 тысяч лайков от подписчиков и огромное количество положительных комментариев.

Многие поклонники восхитились подтянутой фигурой и стройностью телезвезды. Кто-то попросил поделиться информацией о купальнике, где его можно приобрести. Некоторые разделили заботу Регины о природе и отметили что ей повезло побывать в разных уголках планеты.

Напомним, еще пару месяцев назад Регину Тодоренко жестоко критиковали пользователи сети за циничное высказывание в адрес жертв домашнего насилия. Позже ведущая не раз извинялась, даже сняла документальный фильм о тирании и пожертвовала огромную сумму на помощь людям, кто пережил домашнее насилие. И лишь отказавшись от звания «Женщина года», Регина в итоге смогла восстановить свою репутацию в глазах публики.