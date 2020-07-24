Анна Снаткина получила заряд отличного настроения в сауне

Актриса рассказала, что побывала не на океанском пляже, а в Подмосковье.

Актриса Анна Снаткина получила заряд отличного настроения в подмосковной сауне. За райским наслаждением артистка отправилась не на пляж с видом на океан, а в родное Подмосковье.

Своими впечатлениями актриса поделилась с подписчиками. Анна разметила пост в котором рассказала, что свой уикенд она провела в шикарном спа-комплексе недалеко от Москвы, где есть несколько видов саун, бассейны, шезлонги, одним словом, все, как на лучших курортах мира.

«Ощущение, что мне выдали срочный самолет, который просто оказался такси, 20 минут и я в другой реальности: 5 различных бань, спа процедуры. Шезлонги, бассейны, ванны с минеральной водой, я прекрасно отдохнула!» — призналась Анна.

Кстати, на днях Анна отметила свой день рождения — ей исполнилось 37 лет. Карантинную традицию отмечать праздники дома среди своих актриса нарушила и пригласила много гостей. Она призналась, что лучший подарок для нее — возможность сниматься. И на следующий день после торжества Снаткина уехала на съемки нового проекта.