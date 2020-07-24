«Мне так понравилась атмосфера»: Навка увиделась с Пугачевой в банкетном зале на вечеринке

Олимпийская чемпионка в танцах на льду призналась, что была счастлива повидаться с друзьями и именитыми артистами.

45-летняя фигуристка Татьяна Навка не стала скрывать: она была рада тому, что теперь они с друзьями могут общаться в оффлайн формате, а не по скайпу или другим приложениям. За время «карантинных» каникул олимпийская чемпионка в танцах на льду успела соскучиться по таким мероприятиям, встречам с близкими и возможности окунуться в праздничную атмосферу.

По этой причине супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова не стала отказываться, получив приглашение на звездную вечеринку. К тому же, на празднике в банкетном зале присутствовали и другие представители отечественного шоу-бизнеса, среди которых были замечены: Алла Пугачева, Елена Север, Николай Басков, Леонид Агутин, Григорий Лепс.

На личной страничке микроблога олимпийская чемпионка поделилась с подписчиками фотоотчетом с мероприятия, разметив несколько снимков в Instagram-карусели. На третьем фото Татьяна Навка позировала с 71-летней Аллой Пугачевой в мини-платье и Еленой Север. На мероприятии Примадонна появилась в компании мужа — шоумена Максима Галкина. А вот шестилетних двойняшек Гарри и Лизу певица оставила дома под присмотром нянечек.