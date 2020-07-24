Брат Бритни Спирс заявил, что его сестре рано лишаться опеки отца

Когда в начале двухтысячных Бритни Спирс согласилась принять опекунство своего отца, она и подумать не могла, к каким последствиям это приведет. Уже более 12 лет 38-летняя певица в судах пытается добиться права на свободу, но пока без особого результата, сообщает издание Today. Брат Бритни, Брайан, поделился своими мыслями на этот счет. По его мнению, если изначально у Спирс действительно была необходимость в опекуне, то теперь ситуация изменилась.

По словам Брайана, Бритни всегда рвалась на свободу, ведь неприятно чувствовать себя зависимой от кого-то, даже если все делается из благих побуждений. Хотя артистке уже 38 лет, даже родной брат считает ее несамостоятельной и неспособной жить без опеки.

В США было даже создано движение FreeBritney («Свободу Бритни» в переводе на русский), которое активно пытается добиться нормальной жизни для своего кумира.

Напомним, недавно в Сети появилось письмо, якобы написанное Бритни Спирс, в котором та признается, что именно из-за своего опекуна была вынуждена отменить брак с Кевином Федерлайном.