Не хватает только Никиты: Орбакайте предстала на редком фото с мужем, дочкой Клавой и сыном Дени

49-летняя певица сетовала на то, что ее старшие дети уже давно живут отдельно и лишь изредка наведываются к ней в гости.

На одной из фан-страничек Кристины Орбакайте появилось ее семейное фото, которое сама певица ранее уже публиковала в личном профиле. Старшая дочка примадонны отечественной эстрады поделилась с поклонниками редким снимком, на котором она предстала с дочкой Клавдией и сыном Дени. Компанию им составил и нынешний муж артистки — предприниматель Михаил Земцов. На фото не хватало только старшего наследника поп-дивы — 29-летнего Никиты Преснякова. По словам Кристины, ее сыновья уже давно живут самостоятельно и лишь изредка наведываются к ней в гости. Поэтому артистке так трудно собрать всех вместе.

В одном из своих интервью певица призналась, что ее избранник далек от мира шоу-бизнеса. По этой причине ему пришлось привыкать к неослабевающему вниманию фанатов, пристальному вниманию репортеров и появлению различных сенсационных публикаций в таблоидах.

Со временем Михаил научился не обращать внимание на слухи и кривотолки, понимания, что интерес прессы вызван в первую очередь тем, что его возлюбленная является медийной личностью. С ранних лет под прицелом фотокамер росли и дети Кристины Орбакайте. В беседе с Лерой Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» Никита Пресняков признался, что он не хотел бы показывать свои отпрысков широкой публике. И вряд ли стал бы водить малышей на светские рауты и другие мероприятия. С мнением возлюбленного полностью согласна и невестка Кристины Орбакайте — 23-летняя Алена Краснова.

Примечательно, что от своей звездной мамы 22-летний Дени Байсаров унаследовал светлый оттенок волос и кожи. А вот восьмилетняя Клавдия пошла в отца, она более смуглая. Как говорит певица, по характеру ее дочка — точная копия Аллы Борисовны. Сама Примадонна называет внучку «моя капелька».