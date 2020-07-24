Уикенд в городе на Неве: 14-летняя дочка Волочковой вместе с бабушкой побывала в питерской квартире мамы

Ариадна уже давно живет с семьей своего отца и неплохо ладит с мачехой Еленой.

14-летняя дочка Анастасии Волочковой провела уикенд в городе на Неве. У балерины есть собственная просторная квартира в Санкт-Петербурге. Поэтому, когда Ариадна приехала погостить в Северную столицу, ей было, где остановиться. Таким образом, девочке не пришлось заранее бронировать номер в гостинице или размещаться у друзей или знакомых. Примечательно, что сама артистка обосновалась в Подмосковье, купив частный дом. Ко всему прочему, у знаменитости есть недвижимость и в столице.

Ранее дочка балерины подтвердила, что она живет вместе с отцом, предпринимателем Игорем Вдовиным, и его семьей. Девочка неплохо поладила с нынешней возлюбленной папы. Вместе с мачехой Еленой наследница экс-солистки Большого театра посещает кинопремьеры, ходит по магазинам и бутикам. Так, словно они близкие подруги. Сама Ариша (так девочку называют домашние. — Прим.ред.) призналась, что вполне комфортно чувствует себя в компании избранницы своего отца и считает ее близким по духу человеком.

«Аришенька с бабушкой в моей питерской квартире. Ариша решила устроить бабушке сюрприз, и он удался. Я очень люблю питерскую квартиру. Она роскошная и невероятная. Мне кажется, в этом кадре не хватает только меня», — отметила Анастасия.

Не так давно дочка балерины сменила имидж: Ариадна сделала каре и покрасила локоны в более светлый, приближенный к блонду оттенок.