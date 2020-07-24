Семейные традиции: Ирина Дубцова поделилась фото с крестной дочкой

Ирина Дубцова стала крестной мамой еще в 2016 году. Дочка телеведущей Олимпиады Тетерич — Мелисса — каждый раз с нетерпением ждет встреч с певицей. В силу своей занятости звезда не так часто может позволить себе уделить время маленькой девочке. На этот раз она все-таки встретилась с Мелиссой и поделилась снимком в своем Instagram.

Ирина уже давно не скрывает, что и сама хотела бы родить дочку. Однако с мужчинами ей пока не везет.

«Хочется, чтобы рядом был надежный и любящий мужчина. Важно, чтобы он обо мне заботился. Родить дочку — моя самая заветная мечта», — признавалась Дубцова в одном из интервью журналу «Лиза».

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В прошлом году 37-летняя певица объявила о новых отношениях, но личность возлюбленного не раскрывала. Спустя время Дубцова призналась поклонникам, что разочаровалась в человеке. А вот с бывшим мужем, музыкантом Романом Черницыным, они остались в дружеских отношениях. В том союзе Ирина родила сына Артема.