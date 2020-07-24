«Расцвела в материнстве»: возлюбленной Козловского советуют не сбрасывать набранный за беременность вес

33-летняя Ольга Зуева вместе с четырехмесячной дочкой Одой Валентиной все еще находится в Соединенных Штатах. Еще в марте возлюбленная Данилы Козловского поделилась первым снимком с новорожденной крохой. Примечательно, что до родов модель перебралась в Америку. Вместе с избранником будущая мамочка заранее определилась с клиникой и медперсоналом, решив, что ее первенец появится на свет за океаном, а не на родине. Из-за пандемии Зуева с грудным младенцем не смогла вернуться в Москву. Ольга наслаждается декретным отпуском и не спешит вливаться в привычный ритм жизни.
В своем микроблоге возлюбленная Данилы Козловского делится свежими отчетными снимками, на которых она либо позирует во время прогулок, либо укачивает маленькую Оду Валентину на руках.
На одном их снимком Зуева предстала на пляже, полюбовавшись рассветом. В комментариях к свежему фото модели появились отзывы о том, что избранница актера из фильма «Легенда №17» прибавила в весе после беременности. Ко всему прочему, новоиспеченной мамочке советуют сохранить приобретенную массу и не садиться на диету ради надуманных идеалов красоты.
«Самая счастливая с лучшим мужчиной», «Какая же вы красивая», «Как доченька Ваша?! Скучаем», «Пару килограммов прибавила и какая красотка стала! Шикарная!», «Ольга, вы расцвели в материнстве», «Как вы хорошо выглядите!! Вам очень идет быть мамой», — такие комментарии появились под свежим снимком актрисы.