«Расцвела в материнстве»: возлюбленной Козловского советуют не сбрасывать набранный за беременность вес

Еще в марте Ольга Зуева поделилась первым снимком с новорожденной дочерью. Модель рожала в Штатах.

33-летняя Ольга Зуева вместе с четырехмесячной дочкой Одой Валентиной все еще находится в Соединенных Штатах. Еще в марте возлюбленная Данилы Козловского поделилась первым снимком с новорожденной крохой. Примечательно, что до родов модель перебралась в Америку. Вместе с избранником будущая мамочка заранее определилась с клиникой и медперсоналом, решив, что ее первенец появится на свет за океаном, а не на родине. Из-за пандемии Зуева с грудным младенцем не смогла вернуться в Москву. Ольга наслаждается декретным отпуском и не спешит вливаться в привычный ритм жизни.

В своем микроблоге возлюбленная Данилы Козловского делится свежими отчетными снимками, на которых она либо позирует во время прогулок, либо укачивает маленькую Оду Валентину на руках.

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На одном их снимком Зуева предстала на пляже, полюбовавшись рассветом. В комментариях к свежему фото модели появились отзывы о том, что избранница актера из фильма «Легенда №17» прибавила в весе после беременности. Ко всему прочему, новоиспеченной мамочке советуют сохранить приобретенную массу и не садиться на диету ради надуманных идеалов красоты.