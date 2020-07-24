Принцесса Беатрис наконец-то вышла замуж за Эдоардо Мапелли Моцци

Для всех, кто следит за жизнью королевской семьи, прошлая неделя оказалась весьма насыщенной на события. Но главной новостью все же стала свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци в Виндзорском замке. Невеста сумела удивить как гостей, так и журналистов, ведь в качестве свадебного платья она выбрала наряд самой королевы Елизаветы II, слегка изменив его под себя.

Как оказалось, решение использовать одежду самой влиятельной женщины Англии произошло абсолютно спонтанно и никак не планировалось заранее. Дело в том, что в самый последний момент Беатрис отказалась от своего платья и спросила разрешение использовать прекрасный наряд королевы, чем та была польщена и, разумеется, одобрила выбор невесты.

Всем известно, что Елизавета II во все времена была очень близка со своей внучкой и переживала, что у Беатрис не складывается со свадьбой. Напомним, бракосочетание переносили несколько раз, в итоге даже большую церемонию пришлось заменить на обряд тайного венчания, на котором было всего 20 гостей.