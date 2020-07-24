Мел Гибсон был госпитализирован на неделю после заражения коронавирусом

Мел Гибсон провел неделю в больнице после положительного теста на новый коронавирус. 64-летний Гибсон заболел потенциально смертельным вирусом еще в апреле и с тех пор полностью выздоровел, подтвердили представители звезды. Как сообщает издание People, у Гибсона был положительный результат на наличие CoViD-19 еще в апреле и актер провел неделю в больнице. После семи дней в палате были проведены еще несколько тестов, показавших, что Гибсон здоров.

Актер проходил лечение в больнице Лос-Анджелеса, штат Калифорния.

Гибсон был замечен в продуктовом магазине в Калифорнии с подругой Розалиндой Росс как раз в марте, незадолго до госпитализации. Гибсон и Росс, которые начали встречаться в 2014 году, радовались рождению своего первого ребенка в 2017 году. Малыш Ларс Джерард — девятый ребенок Гибсона и первый ребенок у Росс.

Пока не понятно, почему актер держал свой диагноз в секрете все это время, ведь его тест на коронавирус дал положительный результат всего через несколько недель после того, как его коллега, актер Том Хэнкс, и его жена Рита Уилсон также объявили о заражении. С тех пор пара полностью восстановилась и в конце марта улетела обратно в Америку.