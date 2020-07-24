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Стало известно, за что Кейт Миддлтон была обижена на принца Гарри

Герцогине не понравилось высказывание младшего брата принца Уильяма.

Стало известно, за что Кейт Миддлтон была обижена на принца Гарри
Кейт Миддлтон. Фото: globallookpress.com

Неуместный комментарий Гарри отпустил еще до свадьбы Кейт Миддлтон и Уильяма. Тогда в одном из интервью младший сын принца Чарльза сказал, что этот союз подарит ему «старшую сестру».

«Младший брат или младшая сестра были бы лучше. Но иметь старшую сестру тоже очень приятно», — приводит слова Гарри Grazia.

Кейт восприняла эти слова негативно и даже затаила обиду. Ведь она и до этого считала Гарри родным человеком. Однако, как и положено королевской особе, не подала виду, а со временем и вовсе забыла о случившемся.

В преддверии другого важного события в королевской семье — свадьбы Гарри и Меган Маркл — герцогиня Кембриджская высказывала свою точку зрения. Она просила принца не торопиться связывать себя узами брака с американской актрисой.

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