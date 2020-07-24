Стало известно, за что Кейт Миддлтон была обижена на принца Гарри

Неуместный комментарий Гарри отпустил еще до свадьбы Кейт Миддлтон и Уильяма. Тогда в одном из интервью младший сын принца Чарльза сказал, что этот союз подарит ему «старшую сестру».
«Младший брат или младшая сестра были бы лучше. Но иметь старшую сестру тоже очень приятно», — приводит слова Гарри Grazia.
Кейт восприняла эти слова негативно и даже затаила обиду. Ведь она и до этого считала Гарри родным человеком. Однако, как и положено королевской особе, не подала виду, а со временем и вовсе забыла о случившемся.
В преддверии другого важного события в королевской семье — свадьбы Гарри и Меган Маркл — герцогиня Кембриджская высказывала свою точку зрения. Она просила принца не торопиться связывать себя узами брака с американской актрисой.