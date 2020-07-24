Смерть ради пиара: Анна Амбарцумян уже разыгрывала своих поклонников

Два года назад блогер инсценировала собственную смерть. На этот раз опасная игра закончилась фатально.

Подруги известного блогера Анны Амбарцумян вспомнили историю двухлетней давности. Они считают, что звезда «Инстаграма» сама накликала беду. Тогда она инсценировала собственную смерть ради пиара. А за реакцией подписчиков наблюдала со стороны.

«Я ее тогда поругала, ведь так шутить нельзя. Анна сказала, что ради пиара можно все», — рассказала ее подруга Лариса Гордьера «КП».

В эфире одного из ток-шоу Лариса Гордьера рассказала, что у блогера были большие долги. Амбарцумян ни раз отмечала, что ей угрожают.

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Тело инстаблогера Анны Амбарцумян нашли 18 июля в московском отеле. Вокруг были разбросаны таблетки. Признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили.