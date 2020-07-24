Почему развод Гарика Харламова мог совпасть с банкротством его фирмы
Видео
Финалистка «Битвы экстрасенсов» уничтожила мифы о «проклятии» шоу «Пусть говорят»
Видео

Смерть ради пиара: Анна Амбарцумян уже разыгрывала своих поклонников

Два года назад блогер инсценировала собственную смерть. На этот раз опасная игра закончилась фатально.

Смерть ради пиара: Анна Амбарцумян уже разыгрывала своих поклонников
Анна Амбарцумян. Фото: instagram.com/annaambqueen7

Подруги известного блогера Анны Амбарцумян вспомнили историю двухлетней давности. Они считают, что звезда «Инстаграма» сама накликала беду. Тогда она инсценировала собственную смерть ради пиара. А за реакцией подписчиков наблюдала со стороны.

«Я ее тогда поругала, ведь так шутить нельзя. Анна сказала, что ради пиара можно все», — рассказала ее подруга Лариса Гордьера «КП».

В эфире одного из ток-шоу Лариса Гордьера рассказала, что у блогера были большие долги. Амбарцумян ни раз отмечала, что ей угрожают.

Тело инстаблогера Анны Амбарцумян нашли 18 июля в московском отеле. Вокруг были разбросаны таблетки. Признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили.

Тэги

Анна Амбарцумянблогерблогерысмерть