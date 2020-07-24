Смерть ради пиара: Анна Амбарцумян уже разыгрывала своих поклонников

Подруги известного блогера Анны Амбарцумян вспомнили историю двухлетней давности. Они считают, что звезда «Инстаграма» сама накликала беду. Тогда она инсценировала собственную смерть ради пиара. А за реакцией подписчиков наблюдала со стороны.
«Я ее тогда поругала, ведь так шутить нельзя. Анна сказала, что ради пиара можно все», — рассказала ее подруга Лариса Гордьера «КП».
В эфире одного из ток-шоу Лариса Гордьера рассказала, что у блогера были большие долги. Амбарцумян ни раз отмечала, что ей угрожают.
Тело инстаблогера Анны Амбарцумян нашли 18 июля в московском отеле. Вокруг были разбросаны таблетки. Признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили.