«В гости к друзьям»: Киркоров на частном джете отправился с детьми на Крит

Пока воздушные границы остаются закрытыми, российские звезды шоу-бизнеса вынуждены проводить свой отпуск на отечественных курортах. Не теряя времени, многие устремились к Черному морю, на Алтай или Байкал. Но Филипп Киркоров отдал предпочтение зарубежному отдыху и на частном джете вместе с детьми Мартином и Аллой-Викторией улетел на Крит.

Артист поделился снимком и историей перелета со своими фолловерами в Instagram.

«В гости к друзьям», — гласит подпись под фото.

Киркоров направился на элитный курорт популярного острова Крит – Элунду. Там исполнитель остановился в фешенебельном шестизвездочном отеле на побережье Эгейского моря.

«Хорошо вам отдохнуть», — пожелал коллеге Игорь Николаев. «Класс», — порадовалась за друга Яна Рудковская.

«Хорошего отдыха! Вы его заслужили!», «Как раз самое время оздоровляться и витаминчиком Д у моря запасаться», «Ну наконец-то выбрались! Хороших выходных!», «Красавцы», «Приятного отдыха», — написали фанаты.

Кстати, за рубежом оказался не один Киркоров. Неделей ранее в Америку смогла улететь Анна Седокова с бойфрендом и сынишкой Гектором. Как именно ей это удалось, она не объяснила.